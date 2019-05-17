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17 мая 2019, пятница, 07:15 121
Финансы 2019-05-17T07:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну перед выходными: официальный курс валют 17 мая

НБУ укрепил гривну перед выходными: официальный курс валют 17 мая

Деньги.
Деньги.

После того, как курс наличных доллара и евро вырос, национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 мая, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 мая, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3374,2229
100 долларов США 2634,2913
100 швейцарских франков 2610,2924
1000 иен 240,3059
10 российских рублей 4,0804
100 евро 2951,1965

Как сообщали Українські Новини, 16 мая гривна резко подешевела.

Также национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.

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