НБУ укрепил гривну перед выходными: официальный курс валют 17 мая

После того, как курс наличных доллара и евро вырос , национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 мая, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 мая, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3374,2229 100 долларов США 2634,2913 100 швейцарских франков 2610,2924 1000 иен 240,3059 10 российских рублей 4,0804 100 евро 2951,1965

Как сообщали Українські Новини, 16 мая гривна резко подешевела.

Также национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.