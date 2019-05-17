НБУ укрепил гривну перед выходными: официальный курс валют 17 мая

После того, как курс наличных доллара и евро вырос, национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 мая, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 мая, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3374,2229\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2634,2913\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2610,2924\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n240,3059\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0804\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2951,1965\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 16 мая гривна резко подешевела.\r\nТакже национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.