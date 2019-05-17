Порошенко звільнив двох радників

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків позаштатного радника Президента Ростислава Павленка та Сергія Березенка.\r\nПро це йдеться в указах Президента №243 та №246 від 17 травня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)", - сказано в указі №243.\r\nПавленко був призначений позаштатним радником в грудні 2014.\r\n"Звільнити Березенка Сергія Івановича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)", - сказано в указі №246.\r\nБерезенко був призначений позаштатним радником Президента в серпні 2015 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.\r\nЛуценко також заявила про відхід з посади представника Президента в Раді.\r\nКрім того, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Також подав у відставку Райнін.