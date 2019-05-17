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17 травня 2019, пʼятниця, 20:43 9
Президент 2019-05-17T20:51:35+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив двох радників

Порошенко звільнив двох радників

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків позаштатного радника Президента Ростислава Павленка та Сергія Березенка.

Про це йдеться в указах Президента №243 та №246 від 17 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)", - сказано в указі №243.

Павленко був призначений позаштатним радником в грудні 2014.

"Звільнити Березенка Сергія Івановича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)", - сказано в указі №246.

Березенко був призначений позаштатним радником Президента в серпні 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.

Луценко також заявила про відхід з посади представника Президента в Раді.

Крім того, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Також подав у відставку Райнін.

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