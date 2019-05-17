Зеленський закликав бажаючих зібратися перед інавгурацією в Маріїнському парку

Новообраний Президент Володимир Зеленський закликав усіх бажаючих зібратися перед інавгурацією в Маріїнському парку 20 травня.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись людям в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться в залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх бажаючих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я піду у Верховну Раду", - написав він.

Крім того, він повідомив, що церемонія інавгурації буде транслюватися на великому екрані там же.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що інавгурація Зеленського буде проходити в три етапи та без бенкету.

У штабі Зеленського заявили, що інавгурація 20 травня спричинить ряд труднощів для киян і делегацій.

Тим часом п'ятеро президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського.