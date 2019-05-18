Від граду та шквального вітру до 32-градусної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних

Після злив і шторму в частині України, атмосферні явища на вихідних будуть різними, якщо на заході країни - дощі та грози, на сході - спека.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На заході, а також на Вінниччині та частково Одещині очікуються дощі та грози, при грозах можливі град та шквалисте посилення вітру. Тому обережність під час грози - особлива", - повідомила синоптик.

При цьому температура повітря в суботу-неділю складе +20...+25 градусів.

За словами Діденко, на решті території Укарині, а це - північ, схід, більшість південної частини та центру - "буде липень, а не травень".

"Бо передбачається суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +25...+30 градусів. А на сході і півдні іноді і до +32 градусів", - розповіла Діденко.

У Києві у вихідні - сонце і +23...+26 градусів.

"Вода в Дніпрі поки +16...+17 градусів, тому ноги намочити навіть приємно, а ось купатися - хіба що на програний спір", - написала синоптик і ще раз нагадала, що під час грози треба бути обережними.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі.

Раніше в ряді областей оголосили штормове попередження.