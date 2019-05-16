Угрожающая синоптическая ситуация: часть Украины окажется под грозами, градами и ливнями

В Ровенской, Житомирской, Волынской и Винницкой областях прольются ливни с грозами и градом. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Угрожающая синоптическая ситуация! Северо-запад Украины - Ровенская, Житомирская область, Волынь - в зоне вероятных коротких, но очень сильных ливней, гроз, града! Дотягивает до Винницкой!", - написала синоптик.\r\nВ Новоград-Волынском районе уже бушует смерч. По словам Диденко, в Беларуси сейчас также опасная погода.\r\n"Очень опасное атмосферная пятно - на юге Беларуси", - сообщила синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, в ряде областей объявили штормовое предупреждение.\r\nПри этом 16 мая в большей части Украины - жара, а завтра, 17 мая, в Украину придет 30-градусная жара.