Угрожающая синоптическая ситуация: часть Украины окажется под грозами, градами и ливнями

В Ровенской, Житомирской, Волынской и Винницкой областях прольются ливни с грозами и градом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Угрожающая синоптическая ситуация! Северо-запад Украины - Ровенская, Житомирская область, Волынь - в зоне вероятных коротких, но очень сильных ливней, гроз, града! Дотягивает до Винницкой!", - написала синоптик.

В Новоград-Волынском районе уже бушует смерч. По словам Диденко, в Беларуси сейчас также опасная погода.

"Очень опасное атмосферная пятно - на юге Беларуси", - сообщила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в ряде областей объявили штормовое предупреждение.

При этом 16 мая в большей части Украины - жара, а завтра, 17 мая, в Украину придет 30-градусная жара.