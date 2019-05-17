П'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського

5 президентів європейських країн візьмуть участь в інавгурації Президента Володимира Зеленського 20 травня.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

В інавгурації візьмуть участь Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.

Також у заході братимуть участь: прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп, віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, глава парламенту Азербайджану Октай Сабір огли Асадов, віце-прем'єр-міністр Румунії Ганна Бирчал, міністр закордонних справ Кенії Моніка Джума, міністр оборони Канади Харджит Сінгх Саджан, держсекретар Міністерства закордонних справ Хорватії Здравка Бушич, перший заступник міністра закордонних справ Греції.

В інавгурації, крім згаданих осіб, візьмуть участь посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон, помічник генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки Алехандро Альваргонзалес, посол Франції Ізабель Дюмон.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським о 10:00.

Тим часом штаб новообраного Президента Володимира Зеленського вважає, що призначення інавгурації Президента на 20 травня створить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.