Луценко порадила Зеленському вивчити українську мову

Депутат Ірина Луценко, яка сьогодні оголосила про звільнення з посади представника Президента у Верховній Раді, порадила новообраному Президенту Володимиру Зеленському не слухати олігархів і вивчити державну мову. Про це Луценко заявила під час брифінгу, трансляцію якого вів офіційний канал "Рада" на сторінці в Facebook.

Так, Луценко порадила Зеленському терпляче переконувати депутатів, а не воювати з ними, а також пропонувати парламенту такі законопроекти, які політично неможливо не підтримати і за які буде голосувати навіть опозиція.

Також Луценко побажала Зеленському бути принциповим і не слухати олігархів, бути президентом всіх українців і прислухатися до конструктивних пропозицій.

Крім того, депутат згадала про міжнародну коаліцію і порадила Зеленському співпрацювати з нею.

За словами Луценко, Зеленському потрібно освоїти "м'яку зброю", вивчивши державну мову.

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При прийнятті рішень Луценко порадила пам'ятати вислів "Все повертається", напис з яким розміщена на булаві.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко порадив Зеленському йти його шляхом.

Тим часом, Кравчук порадив Зеленському "змінити всю владу".