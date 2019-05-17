Луценко порадила Зеленському вивчити українську мову

Депутат Ірина Луценко, яка сьогодні оголосила про звільнення з посади представника Президента у Верховній Раді, порадила новообраному Президенту Володимиру Зеленському не слухати олігархів і вивчити державну мову. Про це Луценко заявила під час брифінгу, трансляцію якого вів офіційний канал "Рада" на сторінці в Facebook.\r\nТак, Луценко порадила Зеленському терпляче переконувати депутатів, а не воювати з ними, а також пропонувати парламенту такі законопроекти, які політично неможливо не підтримати і за які буде голосувати навіть опозиція.\r\nТакож Луценко побажала Зеленському бути принциповим і не слухати олігархів, бути президентом всіх українців і прислухатися до конструктивних пропозицій.\r\nКрім того, депутат згадала про міжнародну коаліцію і порадила Зеленському співпрацювати з нею.\r\nЗа словами Луценко, Зеленському потрібно освоїти "м'яку зброю", вивчивши державну мову.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tzeksPbvye8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПри прийнятті рішень Луценко порадила пам'ятати вислів "Все повертається", напис з яким розміщена на булаві.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко порадив Зеленському йти його шляхом.\r\nТим часом, Кравчук порадив Зеленському "змінити всю владу".