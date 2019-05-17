У квітні сало подешевшало майже на гривню

У квітні середні споживчі ціни на сало свиняче знизилися на 1,1%, або на 0,86 гривні\/кг до 75,71 гривні\/кг порівняно з березнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nПри цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксовано у Волинській області - 51,27 гривні\/кг, найвищий - у Києві - 115,72 гривні\/кг.\r\nЦіни на свинину підвищилися на 4%, або на 4,54 гривні до 116,17 гривні\/кг.\r\nЦіни на курятину в тушках незначно підвищилися, з 58,32 гривні\/кг до 58,4 гривні\/кг.\r\nНа яловичину ціни підвищилися на 0,7%, або на 0,94 гривні до 128,5 гривні\/кг.\r\nУ березні середні споживчі ціни на сало свиняче становили 76,57 гривні\/кг, свинину - 111,63 гривні\/кг, курятину в тушках - 58,32 гривні\/кг, яловичину - 127,56 гривні\/кг.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% до 49,8 гривні\/кг\r\nНапередодні Великого посту ціни на свинину перевалили за 40 гривень в живій вазі.\r\nУ свою чергу у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%.