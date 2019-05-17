У квітні сало подешевшало майже на гривню

У квітні середні споживчі ціни на сало свиняче знизилися на 1,1%, або на 0,86 гривні/кг до 75,71 гривні/кг порівняно з березнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксовано у Волинській області - 51,27 гривні/кг, найвищий - у Києві - 115,72 гривні/кг.

Ціни на свинину підвищилися на 4%, або на 4,54 гривні до 116,17 гривні/кг.

Ціни на курятину в тушках незначно підвищилися, з 58,32 гривні/кг до 58,4 гривні/кг.

На яловичину ціни підвищилися на 0,7%, або на 0,94 гривні до 128,5 гривні/кг.

У березні середні споживчі ціни на сало свиняче становили 76,57 гривні/кг, свинину - 111,63 гривні/кг, курятину в тушках - 58,32 гривні/кг, яловичину - 127,56 гривні/кг.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% до 49,8 гривні/кг

Напередодні Великого посту ціни на свинину перевалили за 40 гривень в живій вазі.

У свою чергу у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%.