В апреле цены на свинину в живом весе выросли на 26%

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 29 марта по 30 апреля средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 26%, или на 10,3 гривны/кг до 49,8 гривны/кг.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

При этом указывается, что после Пасхи цены несколько снизились.

"Так, если в первые дни мая цены на живца свиней в Украине "подвинулись" на 1,3% по сравнению с предпасхальной неделей, то в конце второй декады нисходящее движение было более ощутимым", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 6 по 10 мая свиней убойных кондиций в среднем реализовывали по цене 47,6 гривны/кг, что на 4,5% меньше, чем на прошлой неделе (29 апреля - 5 мая).

По отзывам переработчиков, после праздников рыночная активность существенно ослабла, а торговля в начале мая была хуже, чем ожидалось.

В результате, представители сбытовых сетей и мелкой реализации отказывались от ранее забронированных партий.

Таким образом, перерабатывающие предприятия столкнулись с накоплением остатков, из-за чего были вынуждены сократить объемы заготовки или временно ее не осуществлять.

Также вялую торговлю частично связывают с ухудшением погодных условий - похолодание не позволило совместить пасхальные праздники с началом пикникового сезона.

"С другой стороны, переработчики также отмечают, что довольно стремительный подъем цен на свинину в течение апреля и их высокий уровень в начале мая "отпугнул" потребителя", - рассказали в ассоциации.

На данный момент участники рынка ожидают, что на следующей неделе большинство товарных партий будут закупать по 45-46 гривен/кг.

Как сообщали Українськi Новини, накануне Великого поста цены на свинину перевалили за 40 гривен в живом весе.

В свою очередь в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%.

За год стоимость борща со свининой перевалила за 100 грн.