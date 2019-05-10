подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 мая 2019, пятница, 14:16 597
Экономика 2019-05-10T14:16:23+03:00
Українські Новини
В апреле цены на свинину в живом весе выросли на 26%

В апреле цены на свинину в живом весе выросли на 26%

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 29 марта по 30 апреля средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 26%, или на 10,3 гривны/кг до 49,8 гривны/кг.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

При этом указывается, что после Пасхи цены несколько снизились.

"Так, если в первые дни мая цены на живца свиней в Украине "подвинулись" на 1,3% по сравнению с предпасхальной неделей, то в конце второй декады нисходящее движение было более ощутимым", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 6 по 10 мая свиней убойных кондиций в среднем реализовывали по цене 47,6 гривны/кг, что на 4,5% меньше, чем на прошлой неделе (29 апреля - 5 мая).

По отзывам переработчиков, после праздников рыночная активность существенно ослабла, а торговля в начале мая была хуже, чем ожидалось.

В результате, представители сбытовых сетей и мелкой реализации отказывались от ранее забронированных партий.

Таким образом, перерабатывающие предприятия столкнулись с накоплением остатков, из-за чего были вынуждены сократить объемы заготовки или временно ее не осуществлять.

Также вялую торговлю частично связывают с ухудшением погодных условий - похолодание не позволило совместить пасхальные праздники с началом пикникового сезона.

"С другой стороны, переработчики также отмечают, что довольно стремительный подъем цен на свинину в течение апреля и их высокий уровень в начале мая "отпугнул" потребителя", - рассказали в ассоциации.

На данный момент участники рынка ожидают, что на следующей неделе большинство товарных партий будут закупать по 45-46 гривен/кг.

Как сообщали Українськi Новини, накануне Великого поста цены на свинину перевалили за 40 гривен в живом весе.

В свою очередь в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%.

За год стоимость борща со свининой перевалила за 100 грн.

Больше новостей о: Мясо Свинина Цены на продукты

Архив
Новости
В Администрации нет должности спикера Президента, на которую проводит конкурс Зеленский 15:40 Документ
Филарет. Фото: obozrevatel
Суд вынес приговор по делу о "покушении на Филарета" 15:36
Коломойский считает низкой ставку ренты на добычу железной руды 15:35
Коломойский считает низкой ставку ренты на добычу железной руды 15:33
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве 05:50
больше новостей
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok