Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланник прем'єра Тояма

Японію на інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня представить спеціальний посланник прем'єра-міністра Японії пан Кийохико Тояма.

Про це йдеться в повідомленні посольства Японії на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Враховуючи важливість відносин між Японією та Україною, уряд Японії вирішив відправити на інавгурацію пана Кійохіко Тояму, члена палати представників парламенту Японії, віце-президента парламентської ліги дружби між Японією і Україною, як спеціального посланника прем'єр-міністра Японії", - сказано в повідомленні.

Крім того, в повідомленні зазначено, що уряд Японії сподівається, що відправка спеціального посланника буде поштовхом для розвитку дружніх відносин між Японією та Україною.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, хто представить Німеччину на інавгурації Зеленського.

Тим часом, Порошенко підписав указ про інавгурації Зеленського.

Раніше Верховна Рада призначила проведення інавгурації Президента на 20 травня.