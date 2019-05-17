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17 травня 2019, пʼятниця, 13:07 26
Політика 2019-05-17T13:45:02+03:00
Українські Новини
Стало відомо, хто представить Німеччину на інавгурації Зеленського

Стало відомо, хто представить Німеччину на інавгурації Зеленського

Володимир Зеленський. Фото:
Володимир Зеленський. Фото: "ЗеКоманда"/Facebook

Німеччину на інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня представить колишній Президент Німеччини Крістіан Вульф (2010-2012).

Про це в своєму мікроблозі Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передають Українські Новини

"Федеральний президент Крістіан Вульф (2010-2012) буде представляти Німеччину на церемонії інавгурації Президента України Володимира Зеленського 20 травня в Києві!" - написав Мельник.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко підписав указ про інавгураціїю Зеленського.

Раніше Верховна Рада призначила проведення інавгурації Президента на 20 травня.

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