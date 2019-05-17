Стало відомо, хто представить Німеччину на інавгурації Зеленського

Німеччину на інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня представить колишній Президент Німеччини Крістіан Вульф (2010-2012).\r\nПро це в своєму мікроблозі Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передають Українські Новини\r\n"Федеральний президент Крістіан Вульф (2010-2012) буде представляти Німеччину на церемонії інавгурації Президента України Володимира Зеленського 20 травня в Києві!" - написав Мельник.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко підписав указ про інавгураціїю Зеленського.\r\nРаніше Верховна Рада призначила проведення інавгурації Президента на 20 травня.