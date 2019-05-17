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17 травня 2019, пʼятниця, 12:20 2
Економіка 2019-05-17T12:23:54+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" планує продавати зброю країнам Латинської Америки

"Укроборонпром" планує продавати зброю країнам Латинської Америки

Державний концерн "Укроборонпром" розглядає можливість поставок озброєння на ринки країн Латинської Америки.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.

"Україна має унікальний шанс закріпитися на ринку озброєнь і військових технологій Південної Америки. Запровадження санкцій США проти РФ за втручання в конфлікт у Венесуелі змушує країни регіону шукати альтернативу російським виробникам. Адже зараз санкції ускладнили можливості оплати рахунків за продукцію і послуги російського ВПК", - сказано в повідомленні з посиланням на генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна.

У повідомленні сказано, що Україна може запропонувати техніку та оборонні технології в авіаційній, бронетанковій та артилерійській сферах.

Також у повідомленні йдеться, що Україна готова забезпечити комплексну модернізацію транспортних літаків Ан-32, що стоять на озброєнні ВПС Республіки Перу, парку вертольотів сімейства "Мі", артилерійських систем та інших озброєнь.

У повідомленні наголошується, що українські озброєння і послуги з ремонту та модернізації максимально адаптовані до потреб країн регіону, зокрема Колумбії, Бразилії, Мексики та інших країн, традиційно орієнтованих на продукцію ВПК, яка виготовляється підприємствами на території колишнього СРСР.

Як повідомляли Українські Новини, група депутатів пропонує Раді ліквідувати "Укроборонпром".

Кабінет Міністрів передбачив перевірку керівництва державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств на поліграфі після відповідного доручення Президента Петро Порошенко.

Тим часом, "Укроборонпром" спростував інформацію про розподіл бюджетних грошей між своїми заводами.

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