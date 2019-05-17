У Донецькій області екс-депутат, причетний до загибелі 10 бійців спецназу, отримав 8 років в'язниці

Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколу Бутрименка, причетного до загибелі 10 бійців спецпризначення під час АТО в липні 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 16 травня судом розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Бутрименка у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Згідно з вироком, обвинуваченого визнано винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 Кримінального кодексу.

За ст. 258 Бутрименка виправдано у зв'язку з тим, що органом обвинувачення в суді не доведено участі обвинуваченого в скоєнні терористичного акту.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років із конфіскацією майна.

Запобіжний захід обвинуваченому до набуття вироком чинності залишено у вигляді тримання під вартою.

При цьому термін ув'язнення Бутрименка перераховано за "законом Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів у термін основного покарання).

Таким чином, засудженому залишилося перебувати під вартою близько 1 року.

Згідно з інформацією в ЗМІ, екс-депутат Шахтарського райради від "Партії регіонів" Бутрименко був причетний до загибелі двох груп українського бійців спецпизначення 23 липня 2014 року.

Цього дня він запропонував українським військовим переночувати в його ангарі, а сам здав їхні позиції бойовикам терористичної організації "ДНР".

Бойовики розстріляли 10 і поранили 5 українських спецпризначенців.

Бутрименка було затримано українськими військовими під час спецоперації на лінії розмежування в Донецькій області в червні 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, у Луганській області затримали причетну до бойовиків "ЛДНР" жінку.

Раніше поліція затримала розвідника "ЛНР".