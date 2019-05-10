В Луганской области задержали причастную к боевикам "ЛДНР" женщину

Бойцы Национальной гвардии 9 мая задержали на блокпосту причастную к незаконным вооруженным формированиям женщину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориальной группировки Национальной гвардии в оперативно-тактическом управлении "Север", передают Українські Новини.

В сообщении сказано, что 9 мая бойцы 3 бригады оперативного назначения во время проверки документов на блокпосту в поселке Городище Луганской области заметили подозрительную женщину.

Нацгвардейцы проверили ее документы и установили, что 46-летняя жительница города Стаханов Луганской области числится в розыске как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям.

Бойцы передали задержанную сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщали Українські Новини, боевик "ДНР" добровольно сдался полиции в Донецкой области.

Ранее полиция задержала разведчика "ЛНР".