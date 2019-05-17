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17 травня 2019, пʼятниця, 11:35 18
Політика 2019-05-17T11:51:26+03:00
Українські Новини
Держлікслужба заборонила продаж декількох серій "Німесила"

Держлікслужба заборонила продаж декількох серій "Німесила"

Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

В Україні заборонили поширення двох серій препарату "Німесил". Про це йдеться у розпорядженні Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яке було опубліковано прес-службою відомства.

Так, повідомляється, що під заборону потрапили гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г у однодозових пакетиках, випущені під серійними номерами 84857 і 83413.

Наголошується, що препарат був проведений для лабораторій лабораторій "Гидотти С. п. А.", Італія, в упаковках з маркуванням польською мовою для реалізації на польському ринку. Тому препарати цих серій не можуть реалізовуватися в Україні як такі, що офіційно не ввозилися на територію країни.

"Суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вказаних серій лікарського засобу вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом знищення, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу Держлікслужби копію акта про знищення відходів лікарського засобу", - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ спростувало інформацію про махінації коштами для закупівлі ліків.

Тим часом, з 1 липня МОЗ буде регулювати ціни на ліки з Нацпереліку.

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