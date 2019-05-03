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03 мая 2019, пятница, 18:16 8
Экономика 2019-05-03T18:19:22+03:00
Українські Новини
Минздрав опроверг информацию о махинациях средствами для закупки лекарств

Минздрав опроверг информацию о махинациях средствами для закупки лекарств

Министерство здравоохранения опровергает информацию о махинациях средствами, направленными на закупку лекарств через Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программу развития ООН (ПРООН) в Украине и закупочное агентство Crown Agents (Великобритания), и обвиняет Счетную палату в манипулировании общественным мнением.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"24 апреля Счетная палата Украины обнародовала на своем официальном сайте ложную и манипулятивную информацию о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств Министерством здравоохранения Украины во время медицинских закупок через международные организации. Минздрав Украины не может допустить, чтобы публикации от имени государственных органов вводили в заблуждение журналистов и украинское общество. Поэтому публикуем опровержение ложных данных", - говорится в нем.

Согласно сообщению, сомнения в достоверности информации Счетной палаты вызывает уже тот факт, что в официальном сообщении ведомство противоречит своим же утверждениям.

"В частности, в публикации говорится, что "экономность бюджетных расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий по ценам, которые значительно ниже по сравнению с ценами закупок, до 2015 года осуществляло непосредственно министерство, бесспорная". В то же время Счетная палата утверждает, что "основного ожидаемого результата от изменения системы централизованных закупок общество до сих пор не получило", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что закупки лекарств по низким ценам - один из ключевых факторов повышения уровня обеспеченности бесплатным лечением за средства госбюджета.

В сообщении сказано, что в настоящее время государство обеспечивает всех пациентов с инфарктом в критическом состоянии бесплатными стентами, а на 90% препаратов для онкобольных цены ниже.

Некоторые препараты для пациентов с раком крови удалось закупить в 67 раз дешевле, чем это делало министерство до внедрения закупок через международные организации.

Закупки через международные организации в разы эффективнее, чем региональные.

Онкологический препарат цисплатин "Ебеве": цена на международных закупках - 5,16 доллара, а Главный военный клинический госпиталь закупил его в 3 раза дороже - по 16,16 долларов.

Счетная палата заявляет о "бесхозяйственности и бесконтрольности со стороны Минздрава Украины", которые якобы стали причиной нарушения условий договоров и накопления средств госбюджета на счетах международных компаний.

"Когда на счетах международных организаций, привлеченных Украиной в государственных закупок лекарств, могут оставаться средства? В основном тогда, когда международная организация осуществила закупку по меньшей цене, чем ожидалось, на ее счетах остаются средства, которые либо используются для дополнительных закупок, или возвращаются в государственный бюджет Украины. Так, например, Счетной палате во время аудита были предоставлены копии документов о получении Госказначейством средств, вернувшихся от Программы развития ООН в рамках выполнения соглашения по закупке лекарственных средств и медицинских изделий, заключенного за счет средств государственного бюджета 2016 года в размере около 20 млн гривен, а также от "Краун Ейджентс" - в сумме около 300 тыс. долларов США. Относительно остатков на счетах ЮНИСЕФ за бюджет 2016 года, правительство, реагируя на вспышку кори, приняло решение о дополнительных закупках вакцин на эти сэкономленные средства. Уже в этом году в Украине поставят дополнительно около 780 000 доз вакцин. То есть сэкономленные деньги, которые Счетная палата определила как неэффективное использование бюджетных средств, позволили обеспечить защиту от кори, краснухи и паротита для еще около 780 000 украинских детей и взрослых во время масштабного возгорания кори", -сказано в сообщении.

Минздрав отмечает, что Счетная палата Украины манипулирует данными о якобы затягивании сроков поставок, формируя впечатление, что пациенты будто не обеспечены лекарствами вовремя.

Ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, что 300 млн гривен, которые были направлены Министерством здравоохранения Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программе развития ООН (ПРООН) в Украине и закупочному агентству Crown Agents (Великобритания), до 2 лет находились на счетах организаций.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июля Минздрав будет регулировать цены на лекарства из Нацперечня.

В марте Минздрав заявил о намерении установить предельные цены на лекарства, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств.

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