Фракція Ляшка готова формувати нову коаліцію

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка готова брати участь у новій коаліції у Верховній Раді, на формування якої відведено 30 днів, у разі врахування своїх пропозицій.

Про це в ході години запитань до уряду сказав голова фракції Олег Ляшко, передають Українські Новини.

"Наша команда готова брати участь в обговоренні питання про формування нової коаліції в парламенті. Ми вважаємо, що не можна втрачати жодного дня для того, щоб прийняти рішення, яких чекають українці... Ми готові обговорювати питання участі в коаліції в разі врахування наших пропозицій", - сказав він.

Так, вимогами фракції є заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, перегляд бюджету, підвищення зарплат і пенсій, справедливі ціни на газ, перегляд угоди з Міжнародним валютних фондом та торговельної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю голова Верховної Ради Андрій Парубій після входу з коаліції фракції "Народний фронт" розпустив коаліцію "Європейська Україна" і оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції.