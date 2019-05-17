НФ вирішив вийти з коаліції в Раді та провести з'їзд

Фракція "Народний фронт" у Верховній Раді вирішила вийти з коаліції.

Про це журналістам повідомив депутат фракції Ігор Лапін, передають Українські новини.

"Тільки що було засідання фракції. Це рішення було прийнято одноголосно. Голова фракції повинен зробити заяву з трибуни і тільки після цього ми будемо мати всі юридичні підстави для виходу з коаліції. Спікер парламенту повинен буде зробити заяву і далі за процедурою", - сказав він.

Лапін вважає, що це не є причиною для дострокового розпуску парламенту, так як для цього голова Ради Андрій Парубій повинен заявити про відсутність коаліції, а не про вихід фракції з неї.

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Крім того, партія має намір провести з'їзд до липня.

Про це повідомив журналістам перший заступник голови фракції НФ у Верховній Раді Андрій Тетерук.

"Плани ми будемо заявляти після з'їзду, який заплановано. Я вам тільки скажу з упевненістю, що партія "Народний фронт" буде на парламентських виборах. Ми будемо звітувати про свою діяльність, будемо виходити до виборців", - сказав він.

Тетерук пізніше уточнив, що з'їзд планується провести протягом місяця.

Депутат зазначив, що жоден член партії не має наміру виходити з неї, а сама партія братиме участь у виборах самостійно.

Як повідомляли Українські Новини, спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду з порушенням закону.

Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським в 10:00.