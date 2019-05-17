В українських в'язницях та СІЗО ще 57 тис. "вільних" місць

Адміністрація Державної кримінально-виконавчий служби (ДКВС) України повідомила, що станом на 1 травня 2019 року 55 053 засуджених і взятих під варту особи перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (СІЗО), а "вільних" місць - 57 570.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції України на запит Українських Новин.

"За результатами розгляду в межах компетенції повідомляємо наступне. Наповнення установ виконання покарання передбачено наказом Державної пенітенціарної служби України від 26.02.2015 №121/ОД-15 "Про встановлення наповнення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів". Водночас, надаємо наявну в Адміністрації ДКВС України запитувану інформацію", - вказано у відповіді.

У додатку на 9 сторінках вказані статистичні дані Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України про наповненість виправних та виховних колоній, виправних центрів та СІЗО, а також чисельність засуджених та взятих під варту осіб.

Уточнимо, що станом на 1 травня 2019 року найбільша чисельність засуджених і взятих під варту осіб знаходиться у Дніпропетровській (7 122 особи), Харківській (6 627 осіб) та Запорізькій (3 984 особи) областях.

А найбільша кількість "вільних" місць в установах виконання покарань та СІЗО у Дніпропетровській (6 436), Харківській (5 233) та Полтавській (3 718) областях.

Нагадаємо, в ході виборчої кампанії кандидата в Президенти України Володимира Зеленського був широко використаний слоган "Весна прийде - саджати будемо". Відповідна політична реклама була розміщена на території всієї України.

Зазначимо, що слоган має подвійне смислове навантаження. У цій рекламі малися на увазі, природно, не садові або польові сільськогосподарські роботи, а арешти політиків і державних посадовців після завершення президентських виборів, на яких Зеленський здобув перемогу.

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня співробітники Служби безпеки України затримали 2 співробітників Одеського СІЗО за підозрою в систематичному отриманні хабарів від засуджених та їх родичів.

23 січня генеральний прокурор України Юрій Луценко похвалився, як на зоні "строїв" злочинців.

18 січня стало відомо, що керівництво Лук'янівського СІЗО (Київського слідчого ізолятору) підозрюється в отриманні хабарів за поліпшення умов перебування ув'язнених.