День вишиванки: як в Україні відзначили найяскравіше свято

Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки - свято, присвячене розквіту української культури. З нагоди свята, яке було заснований студентами Чернівецького національного університету імені Федьковича ще в 2016 році, в Україні проходять громадські акції, флешмоби і ходи. Свято відзначають не тільки в Україні - через вплив діаспор тематичні акції проводяться більш ніж в 50 країнах світу.

А сьогодні у всіх куточках країни люди одягнулися в яскраві вишиванки, показуючи свій зв'язок з Україною, любов і патріотизм.

Так, у Києві на честь свята прикрасили вишиванками міні-скульптури проекту "Шукай", повідомляється в Facebook, а тисячі людей вийшли на вулиці в яскравих вишиванках з національними візерунками. "Карту українських вишиванок" представили у Львові і навіть нарядили статуї на Площі Ринок у вишиванки.

В містечку Збараж за кілька днів до Дня вишиванки місцеві школярі прикрасили вишивками дерева на одній з вулиць. А в центрі Харкова проходить парад "Потрійна вишиванкова феєрія". У заході беруть участь понад 1 200 осіб, більшість з яких одягнені у вишиванки з традиційними національними орнаментами

Також і в Краматорську сьогодні проходить патріотичний забіг у вишиванках - прямо по центральним вулицям міста.

В Одесі також святкували День вишиванки - і особливим завзяття тут відзначилася одеська поліція і нацгвардія - сьогодні їх вишиванку з автомобілів і людей активно обговорюють у соцмережах.