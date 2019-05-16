Соцсети рассмешила акция одесских полицейских ко Дню вышиванки

Нестандартную акцию ко дню вышиванки провели в Одессе полицейские вместе с сотрудниками Нацгвардии возле памятника Дюку в центре города. А пользователи соцсетей обратили внимание, что полицейским не совсем удачно удалось воссоздать форму рубашки.

Правоохранители попытались воссоздать контуры вышиванки патрульными машинами, а узор изобразили люди. Однако пользователи интернета не оценили такого креатива и засмеяли полицию за нелепый прокол.

Сегодня украинцы празднуют День вышиванки - праздник, посвященный расцвету украинской культуры. По случаю праздника, который был основан студентами Черновицкого университета имени Федьковича еще в 2016 году, в Украине проходят общественные акции, флешмобы и шествия. Цель мероприятий - сохранить извечные народные традиции. Праздник отмечают не только в Украине - из-за влияния диаспор тематические акции проводятся более чем в 50 странах мира.

На улицах сегодня можно увидеть, как большинство украинцев надели традиционный наряд. Политики также массово присоединились к популяризации вышиванки. В частности новый Президент Украины Владимир Зеленский в черной вышиванке поздравил всех с праздником. В социальных сетях люди активно делают посты с фотографиями в вышиванках.