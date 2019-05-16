Зеленський залучить світових HR-фахівців до відбору кандидатів на державні посади

Новообраний Президент Володимир Зеленський, інавгурація якого відбудеться 20 травня, зі своєю HR-командою має намір залучити представників міжнародних рекрутингових і HR-агентств до співробітництва в пошуку кадрів на ряд посад в системі державного управління.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що в четвер Зеленський і його HR-команда провели зустріч із представниками міжнародних рекрутингових і HR-агентств, таких як Hudson, Оdgers Вerndtson, Bayden, Ward Howell.

Під час зустрічі Зеленський наголосив на необхідності допомоги в оцінці кадрів.

"Тому що в цілому ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції", - сказав Зеленський.

Крім того, на зустрічі йшлося про головні критерії, яким повинні відповідати претенденти, серед яких професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громадах, чеснота, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.

"Ми дійсно хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це - наша мета", - заявив Зеленський.

Учасники зустрічі підтримали ініціативу Зеленського, пов'язану з кадровою політикою і виявили готовність до співпраці.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації.

Також Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів.