Ситник передав Генпрокуратурі письмові свідчення у справі про втручання у вибори Президента США

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник передав Генеральній прокуратурі свої письмові свідчення у справі про втручання у вибори Президента США.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Генпрокуратури.\r\n"Ситник приходив. Відбувся допит у формі надання власноруч написаних показань", - сказав він.\r\nЗ його слів ГПУ вивчить всі надані ним документи.\r\nПісля цього перейде до наступного етапу процесуальних дій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ситник відмовився від усного допиту в Генпрокуратурі і заявив про готовність давати свідчення письмово.\r\nРаніше Ситник прийшов на допит в Генпрокуратуру по справі про перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори Президента США.