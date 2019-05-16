Ситник передав Генпрокуратурі письмові свідчення у справі про втручання у вибори Президента США

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник передав Генеральній прокуратурі свої письмові свідчення у справі про втручання у вибори Президента США.

Про це Українським Новинам повідомив представник Генпрокуратури.

"Ситник приходив. Відбувся допит у формі надання власноруч написаних показань", - сказав він.

З його слів ГПУ вивчить всі надані ним документи.

Після цього перейде до наступного етапу процесуальних дій.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник відмовився від усного допиту в Генпрокуратурі і заявив про готовність давати свідчення письмово.

Раніше Ситник прийшов на допит в Генпрокуратуру по справі про перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори Президента США.