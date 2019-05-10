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10 мая 2019, пятница, 12:16 1066
Силовые структуры 2019-05-10T12:21:05+03:00
Українські Новини
Сытник отказался от устного допроса и предложил альтернативу

Сытник отказался от устного допроса и предложил альтернативу

Артем Сытник.
Артем Сытник.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, в начале допроса Сытник заявил о том, что желает давать показания собственноручно (такая процедура предусмотрена законом) и для этого ему необходимо время, включая возможность предоставления подтверждающих показания документов.

Заявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено.

Кроме того, был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных расследования.

Таким образом, по сути допрос не состоялся.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура вызвала Сытника на допрос 10 мая по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы президента США.

Тем временем Луценко заявляет, что Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ровенской области.

Больше новостей о: Допрос Артем Сытник Генеральная прокуратура Украины

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