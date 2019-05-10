Сытник отказался от устного допроса и предложил альтернативу

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.\r\nПо его словам, в начале допроса Сытник заявил о том, что желает давать показания собственноручно (такая процедура предусмотрена законом) и для этого ему необходимо время, включая возможность предоставления подтверждающих показания документов.\r\nЗаявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено.\r\nКроме того, был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных расследования.\r\nТаким образом, по сути допрос не состоялся.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура вызвала Сытника на допрос 10 мая по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы президента США.\r\nТем временем Луценко заявляет, что Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ровенской области.