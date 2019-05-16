Депутат Ради Лещенко заперечує отримання повісток на допит

Депутат Верховної Ради Сергій Лещенко (фракція "Блок Петра Порошенка) заперечує отримання повісток на допит.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"На сьогодн я ніяких повісток не отримував", - сказав депутат.

Лещенко хоче, щоб допит проводився з трансляцією в прямому ефірі.

Політик заявив, що відкриття провадження за підозрою в отриманні хабарів є свідченням відсутності доказів у справі про розголошення даних досудового розслідування.

Як повідомляли "Українські Новини", у Трампа радять Зе позбавитися від Коломойського і Лещенко.

Адвокат Трампа Джуліані, коментуючи свою відмову їхати в Україну, заявив, що "вийшов на групу людей, в яку входять вороги президента (Трампа, - ред.), в окремих випадках - США. Джуліані уточнив, що його прізвище "Лещенко, і він надав "чорну бухгалтерію" (Партії регіонів. - Ред.), яка виявилася фейком і ніколи не використовувалася" і зіграла на руку Хілларі Клінтон і призвела до відставки екс-керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Пізніше Лещенко зізнався, що адвокат Трампа Джуліані назвав його "ворогом президента США".