Після інавгурації Зеленський матиме право розпустити Раду, – юрист

Юрист, колишній міністр юстиції України Олена Лукаш вважає, що після проведення інавгурації та офіційного вступу на посаду новообраний Президент України Володимир Зеленський володітиме правом на розпуск Верховної Ради України (ВРУ) на підставі відсутності коаліції в парламенті.

Про це вона заявила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"...Тепер про коаліцію. Її існування припинилося 18 лютого 2016 року, після виходу "Самопомічі" та "Батьківщини". Тобто 43-й місяць як Порошенко, так і після інавгурації Зеленський мають повне право достроково припиняти повноваження ВРУ. Сорок третій місяць. Які 30 днів? Вони закінчилися в березні 2016 року. Порошенко правом на розпуск не скористався. Зеленський визначиться сам. Підстава – залізна: коаліції немає та ніякого доказу цьому очевидному факту не потрібно. Немає 226 депутатів давно та безнадійно. Крім того, немає довіри. Немає бажання терпіти. Втрачена і законодавча, і суспільна легітимність", - написала Лукаш.

Нагадаємо, Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги Володимиром Зеленським о 10:00. За ухвалення проекту постанови №10270-2 проголосували 315 депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.

Раніше Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначення Радою дати інавгурації.