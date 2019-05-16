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16 травня 2019, четвер, 17:08 32
Судова влада 2019-05-16T19:15:03+03:00
Українські Новини
Суд зняв арешт з майна Продана

Суд зняв арешт з майна Продана

Мирослав Продан. Фото: Українська правда
Мирослав Продан. Фото: Українська правда

Солом'янський районний суд Києва зняв арешт з майна колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрювався у незаконному збагаченні на 89 млн гривень, але справу проти нього було закрито.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд задовольнив таким чином клопотання його адвоката і зняв арешт з його квартири, загальною площею 88,4 кв. м.

Також суд скасував арешт двох квартир, яке Продан придбав у шлюбі, а саме: квартири, загальною площею 72,1 кв. м, квартири загальною площею 58,5 кв. м.

Адвокат клопотав про зняття арешту з майна в зв'язку з тим, що справа проти Продана закрито через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Суд виніс своє рішення 3 травня.

Як повідомляли Українські Новини, суд поставив крапку у справі Продана.

НАБУ закрило справу Продана.

Конституційний Суд (КС) визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

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