Суд зняв арешт з майна Продана

Солом'янський районний суд Києва зняв арешт з майна колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрювався у незаконному збагаченні на 89 млн гривень, але справу проти нього було закрито.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nСуд задовольнив таким чином клопотання його адвоката і зняв арешт з його квартири, загальною площею 88,4 кв. м.\r\nТакож суд скасував арешт двох квартир, яке Продан придбав у шлюбі, а саме: квартири, загальною площею 72,1 кв. м, квартири загальною площею 58,5 кв. м.\r\nАдвокат клопотав про зняття арешту з майна в зв'язку з тим, що справа проти Продана закрито через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.\r\nСуд виніс своє рішення 3 травня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд поставив крапку у справі Продана.\r\nНАБУ закрило справу Продана.\r\nКонституційний Суд (КС) визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.