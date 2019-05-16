День Перемоги вважають окремим великим святом 83% українців

В Україні близько 83% мешканців назвали День перемоги 9 травня великим святом, який потрібно зазначати окремо від Дня пам'яті і примирення 8 травня. Про це говорять дані спільного опитування центру "Соціальний моніторинг", соціологічної групи "Рейтинг" та українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.

Так, 9 травня великим святом вважають 83% респондентів, звичайним вихідним днем - 14,2%. 56,8% респондентів заявили, що важливість цього дня для них зросла порівняно з попередніми роками. Для 28,2% респондентів важливість свята, навпаки, зменшилася.

69,5% респондентів вважають, що неправильно переносити свято на 8 травня. 16,7% респондентів вважають, що це правильний крок. Так, святкувати окремо 8 і 9 травня як День пам'яті і примирення і День перемоги вважають правильним 47% респондентів. 40,9% респондентів ж вважають, що не потрібно виділяти 8 травня в окреме свято.

Опитування було проведено центром "Соціальний моніторинг", соціологічною групою "Рейтинг" і українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка з 30 квітня по 10 травня 2019 року. Було опитано 3 тис. респондентів (від 18 років і старше), стандартне відхилення +/-1,8%.

Раніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.