Рейтинг партії Вакарчука не дотягує до 1%

Рейтинг партії співака Святослава Вакарчука, який представив свою команду для участі у виборах Верховної Ради, становить 0,9%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", передають Українські Новини.

Так, якби парламентські вибори проводилися в найближчу неділю, серед тих, хто визначився і буде голосувати, більшість голосів набрала б партія новообраного Президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (39,9%), за партію Юрія Бойка, Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 10,9%, а за БПП - 10,6%.

Також в Раду пройшли б партія "Всеукраїнське об'єднання "Батківщина" (9,1%), партія Ігоря Смешка "Сила і Честь" (5,1%) і партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" (5%).

Близько 3,5% набрала б партія Алексанлра Вілкула та Євгена Мураєва "Оппозионный блок - Партія миру і розвитку", близько 3,3% - Радикальна партія Олега Ляшка.

"Всеукраїнське об'єднання "Свобода" має підтримку 2,4%, "Об'єднання "Самопоміч" - 2%, "Народний фронт" - 0,7%.

Партія прем'єра Володимира Гройсмана набрала б 0,7%.

Опитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.

Було опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +/- 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос". За його словами, країні необхідні зміни.

Також Святослав Вакарчук анонсував у День Києва на галявині ВДНГ "демократичний" концерт "Океан Ельзи".

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.

Перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Святослава Вакарчука на виборах Президента.

Перед цим Святослав Вакарчук заявив, що не піде в Президенти 2019 році.