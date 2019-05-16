Рейтинг партії Вакарчука не дотягує до 1%

Рейтинг партії співака Святослава Вакарчука, який представив свою команду для участі у виборах Верховної Ради, становить 0,9%.\r\nПро це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", передають Українські Новини.\r\nТак, якби парламентські вибори проводилися в найближчу неділю, серед тих, хто визначився і буде голосувати, більшість голосів набрала б партія новообраного Президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (39,9%), за партію Юрія Бойка, Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 10,9%, а за БПП - 10,6%.\r\nТакож в Раду пройшли б партія "Всеукраїнське об'єднання "Батківщина" (9,1%), партія Ігоря Смешка "Сила і Честь" (5,1%) і партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" (5%).\r\nБлизько 3,5% набрала б партія Алексанлра Вілкула та Євгена Мураєва "Оппозионный блок - Партія миру і розвитку", близько 3,3% - Радикальна партія Олега Ляшка.\r\n"Всеукраїнське об'єднання "Свобода" має підтримку 2,4%, "Об'єднання "Самопоміч" - 2%, "Народний фронт" - 0,7%.\r\nПартія прем'єра Володимира Гройсмана набрала б 0,7%.\r\nОпитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.\r\nБуло опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +\/- 1,8%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос". За його словами, країні необхідні зміни.\r\nТакож Святослав Вакарчук анонсував у День Києва на галявині ВДНГ "демократичний" концерт "Океан Ельзи".\r\nКрім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.\r\nПеред другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Святослава Вакарчука на виборах Президента.\r\nПеред цим Святослав Вакарчук заявив, що не піде в Президенти 2019 році.