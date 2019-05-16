Тігіпко заявив, що все зміниться після того, як Зеленський один раз з'їздить в Вашингтон

Бізнесмен Сергій Тігіпко на інвестиційній конференції компанії Concorde Capital, відповідаючи на питання про популізм виборчої кампанії обраного Президента України Володимира Зеленського, відповів, що все зміниться після того, як Зеленський офіційно стане президентом і один раз з'їздить у Вашингтон.

"Але коли він сяде в крісло, один раз з'їздить у Вашингтон, і багато речей зміниться", - сказав бізнесмен Сергій Тігіпко.

Тігіпко додав, що популізм притаманний всім виборчим кампаніям.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги Зеленським в 10:00.

У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.

Раніше Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначення Радою дати інавгурації.