Журналісти показали елітний будинок в Криму, в якому купила квартиру дружина Зеленського

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський задекларував нерухомість в Лівадії (Велика Ялта). Квартира з паркувальним місцем у моря навпроти Лівадійського палацу належить його дружині Олені Зеленської. Квартира розташована в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійський палацом, пише "Крим.Реалії".

Згідно з декларацією про доходи та майно Володимира Зеленського, його дружина Олена володіє квартирою в Лівадії площею 129,8 кв. метра. Зеленська купила її в квітня 2013 року разом з паркомісцем площею 16,1 кв. метра, йдеться в документі.

Вартість цього майна подружжя Зеленських оцінюють в 1,3 мільйона гривень (більш ніж 160 тисяч доларів на курсу валют того періоду). Агентство Reuters повідомляло, що квартира була куплена у колишнього народного депутата України, бізнесмена Олександра Буряка за ціною, вчетверо меншою ніж її вартість в 2013 році. Тепер подружжя продає цю квартиру, повідомляє видання.

У штабі Володимира Зеленського наявність квартири підтвердили, але запевнили, що вона була придбана за ринковою ціною. У штабі також зазначили, що Зеленські скористаються квартирою "тільки після обов'язкового повернення Криму до України". Про плани з продажу квартири в заяві не згадується.

Видання повідомляє, що квартира Олени Зеленської розташована в житловому комплексі "Імператор" - елітному комплексі в Лівадії по сусідству з пам'ятником національного значення Лівадійським палацом, за однією адресою з ним.

Житловий комплекс "Імператор" обладнаний всім необхідним для комфортного життя і безпеки його мешканців. Будинок побудований в палацовому стилі з колонами, панорамними вікнами, декоративною обробкою балконів і головного входу.

За даними місцевих агентств нерухомості, крім зовнішнього вигляду будинок оснащено широкою інфраструктурою. У дворі розташовані фонтани, на цокольному поверсі - паркінг, на даху - два басейни з шезлонгами і зона відпочинку з видом на море і гори.

Будинок. в якому має квартиру дружина Зеленського. Фото: "Крим Реалії".

Власникам квартир в цьому будинку пропонують скористатися пляжем санаторію "Лівадія", до якого можна спуститися на ліфті або пройти через парк 400 метрів. Жителі Лівадії розповідають, що мешканцям елітного будинку пропонують скористатися ліфтом санаторію "Лівадія", який другий рік не працює.

Територія "Імператора" оснащена камерами відеоспостереження. Спокій мешканців будинку також забезпечують цілодобова охорона, служба експлуатації та консьєрж. Територія житлового комплексу закрита для сторонніх.

З кожної квартири відкривається вид на море і Лівадійський парк.

"Квартира в будинку "Імператора" вважається елітною. Там хороший вид з вікна, закрита територія, впливові сусіди: представники російської та української естради, політики, успішні підприємці", - повідомляють ялтинські агентства з продажу нерухомості.

З 2013 року ціни в "Імператорі" значно зросли. Якщо Олена Зеленська купила житло там за 160 тисяч доларів, то тепер квартири схожою площі там продають за 500 тисяч доларів.

Між собою місцеві ріелтори називають цей будинок "не продаваним".

"Землю під "Імператор" "відкусили" у Лівадійського палацу при Україну. Дніпровський бізнес домовився з владою і забрав собі ділянку, на якій були госпбудівлі палацу. Як це було поширено, землю виділяли під індивідуальне житлове будівництво, але будували цілі житлові комплекси в надії через суди потім їх узаконити. Так пів-Ялти забудували", - розповів ялтинський ріелтор на умовах анонімності.

Раніше повідомлялося, що дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни.

Також дружина Зеленського заявила, що хоче залишитися поза "інформаційного поля" і працювати в "95 кварталі".