Жена Зеленского купила в аннексированном Крыму элитную квартиру за полцены, - СМИ

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила у бывшего депутата, бизнес-магната Александра Буряка элитную квартиру в Ливадии, заплатив за нее меньше половины рыночной стоимости.

Об этом сообщил Reuters.

Так, трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Император" рядом с Ливадийским дворцом на побережье Черного моря Зеленская купила в апреле 2013 года за 163 893 долларов. Таким образом, цена за квадратный метр составляла около 1263 доллара.

"Эта квартира была выставлена ​​на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал 82" по цене 790 668 долларов, то есть по цене, вчетверо больше той, которую было заплачено в 2013 году", - сказано в материале.

В 2012 году, согласно данным сайта недвижимости domik.ua, квартиры в ЖК "Император" продавали по цене от 3500 до 4000 долларов за квадратный метр.

На сайте indoor-estate.ru минимальная стоимость за квадратный метр квартиры в этом доме в 2012 году составила 2800 доллара.

Агент по недвижимости из Крыма на условиях анонимности подтвердил Reuters, что квартиры, подобные тем, что в ЖК "Император", обычно продавались в 2013 году по цене от 2500 до 3000 долларов за квадратный метр, однако цена могла достигать и 5000 долларов.

Агентство не смогло выяснить, почему квартиру Зеленский продали по цене, значительно ниже рыночной. Ни Зеленский, ни его жена не ответили на просьбу агентства о комментарии. А Александр Буряк, который продал квартиру, отказался комментировать агентству эту сделку.

В то же время олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с Зеленским, заявил, что считает, что Буряк продал квартиру Зеленскому дешево, поскольку его банк не имел ликвидности и ему необходимо было быстро собрать наличные. Доказательств в подтверждение этого утверждения Коломойский не предоставил.

Кроме этого Reuters удалось выяснить, что на выборах президента 2019 Буряк был наблюдателем от Зеленского в родном городе шоумена - Кривом Роге.

Как сообщали Українські Новини, жена Зеленского хочет остаться вне "информационного поля" и работать в "95 квартале".

Ранее жена Зеленского заявила, что не советовала ему выходить к журналистам.