Вакарчук представив свою команду на вибори Ради

Співак Святослав Вакарчук представив свою команду, з якою візьме участь у виборах до Верховної Ради.

Він презентував команду в Києві, передають Українські Новини.

Серед членів своєї команди Вакарчук назвав екс-заступника міністра економіки Юлію Клименко, активіста Ярослава Юрчишина, "кіборга" Андрія Шараскина, професора Юрія Соколова і екс-голову Одеської обладміністрації Саломію Бобровську.

Як повідомляли Українські Новини, Святослав Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос". За його словами, країні необхідні зміни.

Також Святослав Вакарчук анонсував у День Києва на галявині ВДНГ "демократичний" концерт "Океан Ельзи".

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.

Перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Святослава Вакарчука на виборах Президента.

Перед цим Святослав Вакарчук заявив, що не піде в Президенти 2019 році.