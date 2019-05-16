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16 травня 2019, четвер, 11:39 91
Вибори 2019-05-16T15:34:28+03:00
Українські Новини
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради

Вакарчук представив свою команду на вибори Ради

Святослав Вакарчук. Скріншот відео facebоok.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук. Скріншот відео facebоok.com/sviatoslav.vakarchuk

Співак Святослав Вакарчук представив свою команду, з якою візьме участь у виборах до Верховної Ради.

Він презентував команду в Києві, передають Українські Новини.

Серед членів своєї команди Вакарчук назвав екс-заступника міністра економіки Юлію Клименко, активіста Ярослава Юрчишина, "кіборга" Андрія Шараскина, професора Юрія Соколова і екс-голову Одеської обладміністрації Саломію Бобровську.

Як повідомляли Українські Новини, Святослав Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос". За його словами, країні необхідні зміни.

Також Святослав Вакарчук анонсував у День Києва на галявині ВДНГ "демократичний" концерт "Океан Ельзи".

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.

Перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Святослава Вакарчука на виборах Президента.

Перед цим Святослав Вакарчук заявив, що не піде в Президенти 2019 році.

Більше новин про: Святослав Вакарчук Океан Ельзи парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради партія "Голос"

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