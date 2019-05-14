Сегодня Вакарчуку исполнилось 44 года

Сегодня исполняется 44 года фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчук.\r\nРодился в Мукачево (Закарпатская область) в 1975 году. Украинский музыкант, вокалист, лидер рок-группы "Океан Эльзы", композитор, общественный деятель.\r\nЗаслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.\r\nВакарчук был депутатом Верховной Рады 6-го созыва (от 2007 до 2008). Во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 15-м номером в списке блока Виктора Ющенко "Наша Украина - Народная самооборона".\r\nБыл членом Комитета Рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом групп по межпарламентским связям.\r\nБудучи депутатом Верховной Рады, не подавал законопроектов, подал 2 поправки, одна из которых была учтена. В 2008 году Вакарчук добровольно сложил депутатские полномочия.\r\nПевец пропустил 44% заседаний - присутствовал на заседаниях - 71 раз, отсутствует - 56 раз.\r\nНа выборах 1999 выступал с рядом других певцов в промотуре в поддержку Леонида Кучмы в качестве кандидата в Президенты. На выборах 2004 года активно поддерживал Виктора Ющенко.\r\n14 декабря 2013 Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы" выступили на Евромайдане.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=JuRBqNYAbE8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВакарчук как посол доброй воли Программы Развития ООН для молодежи в Украине принимает участие во многих социальных и культурных проектах.\r\nТакже в одном из интервью Вакарчук рассказал, что учился в Йельском университете по программе World Fellow по подготовке сети новых мировых лидеров.\r\nВакарчук считает, как только Украина станет успешной как государство, "культура подтянется".\r\nТакже Вакарчук представил свою программу реформирования страны.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XTtS-3Tdwfo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=8vSm3zyW4Rg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНапомним, в День Киева Вакарчук решил устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.\r\nРанее в СМИ появилась информация, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб. \r\nПеред вторым туром выборов Президента Святослав Вакарчук призвал не обращать внимания на избирательный цирк и голосовать за содержание.