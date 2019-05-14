Сегодня Вакарчуку исполнилось 44 года

Сегодня исполняется 44 года фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчук.

Родился в Мукачево (Закарпатская область) в 1975 году. Украинский музыкант, вокалист, лидер рок-группы "Океан Эльзы", композитор, общественный деятель.

Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.

Вакарчук был депутатом Верховной Рады 6-го созыва (от 2007 до 2008). Во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 15-м номером в списке блока Виктора Ющенко "Наша Украина - Народная самооборона".

Был членом Комитета Рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом групп по межпарламентским связям.

Будучи депутатом Верховной Рады, не подавал законопроектов, подал 2 поправки, одна из которых была учтена. В 2008 году Вакарчук добровольно сложил депутатские полномочия.

Певец пропустил 44% заседаний - присутствовал на заседаниях - 71 раз, отсутствует - 56 раз.

На выборах 1999 выступал с рядом других певцов в промотуре в поддержку Леонида Кучмы в качестве кандидата в Президенты. На выборах 2004 года активно поддерживал Виктора Ющенко.

14 декабря 2013 Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы" выступили на Евромайдане.

https://www.youtube.com/watch?v=JuRBqNYAbE8" frameborder="0" allowfullscreen>

Вакарчук как посол доброй воли Программы Развития ООН для молодежи в Украине принимает участие во многих социальных и культурных проектах.

Также в одном из интервью Вакарчук рассказал, что учился в Йельском университете по программе World Fellow по подготовке сети новых мировых лидеров.

Вакарчук считает, как только Украина станет успешной как государство, "культура подтянется".

Также Вакарчук представил свою программу реформирования страны.

https://www.youtube.com/watch?v=XTtS-3Tdwfo" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=8vSm3zyW4Rg" frameborder="0" allowfullscreen>

Напомним, в День Киева Вакарчук решил устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб.

Перед вторым туром выборов Президента Святослав Вакарчук призвал не обращать внимания на избирательный цирк и голосовать за содержание.