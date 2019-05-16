Вакарчук йде на вибори в Раду з партією "Голос"

Співак Святослав Вакарчук заявив, що має намір взяти участь у виборах до Верховної Ради зі своєю політичною партією "Голос".

Про це він сказав на презентації партії "Голос" в Києві, передають Українські Новини.

"З вашою допомогою я поведу партію "Голос" на вибори", - заявив він.

За його словами, країні необхідні зміни.

"Ми йдемо в парламент знищити стару (олігархічну) політику і створювати нову політику", - підсумував він.

Також він представив кількох членів партії, які будуть представляти партію.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що Вакарчук планує представити свою політичну партію "Голос" для участі у виборах у Верховну Раду.

Також Вакарчук анонсував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ у День Києва.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.

Володимир Зеленський перед другим туром президентських виборів заявив, що був готовий підтримати Святослава Вакарчука на виборах Президента.