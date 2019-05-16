Вакарчук йде на вибори в Раду з партією "Голос"

Співак Святослав Вакарчук заявив, що має намір взяти участь у виборах до Верховної Ради зі своєю політичною партією "Голос".\r\nПро це він сказав на презентації партії "Голос" в Києві, передають Українські Новини.\r\n"З вашою допомогою я поведу партію "Голос" на вибори", - заявив він.\r\nЗа його словами, країні необхідні зміни.\r\n"Ми йдемо в парламент знищити стару (олігархічну) політику і створювати нову політику", - підсумував він.\r\nТакож він представив кількох членів партії, які будуть представляти партію.\r\n\r\nНагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що Вакарчук планує представити свою політичну партію "Голос" для участі у виборах у Верховну Раду.\r\nТакож Вакарчук анонсував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ у День Києва.\r\nКрім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.\r\nВолодимир Зеленський перед другим туром президентських виборів заявив, що був готовий підтримати Святослава Вакарчука на виборах Президента.