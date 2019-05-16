Зеленський у вишиванці привітав українців зі святом

Новообраний Президент України Володимир Зеленський, питання про інавгурацію якого сьогодні буде розглянуто на пленарному засіданні Верховної Ради, привітав усіх українців з Днем вишиванки, який в цьому році відзначається в Україні 16 травня.

Про це він написав у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З ДНЕМ ВИШИВАНКИ)! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте привітати всіх", - написав Зеленський і розмістив своє фото у вишиванці.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Сергій Каплін пропонує парламенту провести інавгурацію Президента в два етапа: 19 травня у залі засідань парламенту і на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" 3 червня.

Раніше Зеленський вимагав від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади".

Тим часом, Ющенко потрапив до Національного реєстру рекордів зі своєю колекцією рушників.