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16 травня 2019, четвер, 10:33 54
Президент 2019-05-16T15:45:05+03:00
Українські Новини
Зеленський у вишиванці привітав українців зі святом

Зеленський у вишиванці привітав українців зі святом

Зеленський в вишиванці. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленський в вишиванці. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Новообраний Президент України Володимир Зеленський, питання про інавгурацію якого сьогодні буде розглянуто на пленарному засіданні Верховної Ради, привітав усіх українців з Днем вишиванки, який в цьому році відзначається в Україні 16 травня.

Про це він написав у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З ДНЕМ ВИШИВАНКИ)! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте привітати всіх", - написав Зеленський і розмістив своє фото у вишиванці.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Сергій Каплін пропонує парламенту провести інавгурацію Президента в два етапа: 19 травня у залі засідань парламенту і на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" 3 червня.

Раніше Зеленський вимагав від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади".

Тим часом, Ющенко потрапив до Національного реєстру рекордів зі своєю колекцією рушників.

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