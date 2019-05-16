Сьогодні Рада призначить дату інавгурації Президента

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер призначить дату інавгурації Президента (проект постанови №10270 і альтернативні).

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Рада продовжить розгляд законопроекту №5395 про регулювання діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР), після чого розгляне призначення дати інавгурації.

Далі вказаний блок питань реформи парламенту, зокрема законопроекти №6256 про обмеження кількості парламентських комітетів до 20 і №7550 про розподіл посад у комітетах Ради за принципом д'Ондта у другому читанні.

Парламент розгляне блок питань для включення до порядку денного сесії, серед яких вказані законопроекти №10279 про капеланську діяльність, №10181 про зміни в проходженні військової служби, №10248 про ліквідацію держконцерну "Укроборонпром", №9162 про засади державної аграрної політики, №9075 про спрощену процедуру реорганізації медзакладів, №10228 про зміни у сфері комунальних послуг, №10237 про підтримку власників житла.

Рада розгляне у другому читанні законопроект №1170 про створення комісій з реабілітації жертв політрепресій 1917-1991 років і для повторного розгляду з пропозиціями Президента №6746 про встановлення строків для розслідування Антимонопольним комітетом україни справ про захист економічної конкуренції та проект постанови №10125 про звернення в міжнародні організації з засудженням порушення прав корінних народів в Росії.

Крім того, в порядку денному зазначений блок промислової політики, зокрема законопроект №9219 про підтримку космічної діяльності, №2554а-д та №2555а-д про стимулювання інвестування в реальний сектор економіки через індустріальні парки.

Як повідомляли Українські Новини, 15 травня регламентний комітет рекомендував Раді розглянути всі проекти постанов про призначення дати інавгурації Президента.

Депутат Сергій Каплін пропонує парламенту провести інавгурацію Президента в два етапи: 19 травня у залі засідань парламенту і на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" 3 червня.

Раніше Зеленський вимагав від Парубія проведення інавгурації 19 травня,, щоб уникнути "вакууму влади".