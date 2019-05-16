Закон про українську мову опублікований

Сьогодні, 16 травня, в газеті "Голос України" був опублікований закон "Про функціонування української мови як державної". Про це повідомляє "Голос України", передають Українські Новини.

Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності через два місяці після публікації.

"Газета вже в друкарні. Отже, завтра, 16 травня 2019 року, закон буде оприлюднений", - йдеться у відповідній інформації на сайті видання.

Зазначимо, що після опівночі текст закону був опублікований на сайті "Голосу України".

(Новину доповнено подробицями)

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя на всій території України, набуде чинності 16 липня, за винятком низки положень, які набирають чинності пізніше.

Закон, опублікований у парламентській газеті "Голос України" 16 травня, набуде чинності через 2 місяці з дня публікації (крім низки положень), передають Українські Новини.

Через 2 роки набудуть чинності положення закону, що встановлюють, що здача іспиту на рівень володіння державною мовою необхідна для набуття громадянства України.

Складання іспиту здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, а вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для отримання громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови.

Положення закону про те, що проекти нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії органів державної влади, органів влади Криму і місцевого самоврядування складаються відповідно до стандартів української правничої термінології, встановлених Нацкомісією зі стандартів української мови, набудуть чинності разом з рішенням Нацкомісії про затвердження стандартів державної мови для правової термінології.

Положення закону про те, що мовою зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної середньої освіти та вступних іспитів є державна мова, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, набуде чинності з 1 січня 2030 року.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про українську мову після того, як Рада відмовилася скасувати результати голосування.

Раніше, 25 квітня, Рада прийняла відповідний закон.