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15 травня 2019, середа, 22:00 80
Шоу-бізнес 2019-05-16T14:00:09+03:00
Українські Новини
Вакарчук зареєструвався в Instagram і показав, як займається йогою на фоні кота

Вакарчук зареєструвався в Instagram і показав, як займається йогою на фоні кота

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в свій день народження, 14 травня, створив сторінку в соціальній мережі Instagram.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

"Надихнули ви мене сьогодні", - написав Вакарчук і залишив посилання на Instagram.

Музикант спершу оприлюднив відео з подякою за теплі слова, сказані в його день народження.

 
 
 
 
 
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Друзі, з подяки Вам хочу відкрити свій офіційний аккаунт в Інстаграмі. #Дякую #Вакарчук #СВ #ОЕ #ДеньНародження #Vakarchuk #SV

Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

А вже сьогодні Вакарчук запостив декілька фото, як він займається йогою, а біля нього ходить кіт.

 
 
 
 
 
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От вам ідеальні інстафотки: йога, Северин, гарний ранок:)

Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

 
 
 
 
 
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Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

Також в Instagram він оприлюднив анонс події, яка має відбутися завтра. За інформацією ЗМІ, Вакарчук завтра планує представити свою політичну партію "Голос" для участі у виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше Вакарчук анонсував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ в День Києва.

Також в ЗМІ з'явилася інформація, що Святослав Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.

 

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