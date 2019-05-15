Вакарчук зареєструвався в Instagram і показав, як займається йогою на фоні кота

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в свій день народження, 14 травня, створив сторінку в соціальній мережі Instagram.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

"Надихнули ви мене сьогодні", - написав Вакарчук і залишив посилання на Instagram.

Музикант спершу оприлюднив відео з подякою за теплі слова, сказані в його день народження.

А вже сьогодні Вакарчук запостив декілька фото, як він займається йогою, а біля нього ходить кіт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk) 15 Май 2019 в 2:33 PDT

Також в Instagram він оприлюднив анонс події, яка має відбутися завтра. За інформацією ЗМІ, Вакарчук завтра планує представити свою політичну партію "Голос" для участі у виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше Вакарчук анонсував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ в День Києва.

Також в ЗМІ з'явилася інформація, що Святослав Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.