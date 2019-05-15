Вакарчук зареєструвався в Instagram і показав, як займається йогою на фоні кота

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в свій день народження, 14 травня, створив сторінку в соціальній мережі Instagram.\r\nПро це він повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Надихнули ви мене сьогодні", - написав Вакарчук і залишив посилання на Instagram.\r\nМузикант спершу оприлюднив відео з подякою за теплі слова, сказані в його день народження.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nДрузі, з подяки Вам хочу відкрити свій офіційний аккаунт в Інстаграмі. #Дякую #Вакарчук #СВ #ОЕ #ДеньНародження #Vakarchuk #SV\r\nПубликация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk) 14 Май 2019 в 8:52 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nА вже сьогодні Вакарчук запостив декілька фото, як він займається йогою, а біля нього ходить кіт.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nОт вам ідеальні інстафотки: йога, Северин, гарний ранок:)\r\nПубликация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk) 15 Май 2019 в 2:32 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПубликация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk) 15 Май 2019 в 2:33 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТакож в Instagram він оприлюднив анонс події, яка має відбутися завтра. За інформацією ЗМІ, Вакарчук завтра планує представити свою політичну партію "Голос" для участі у виборах до Верховної Ради.\r\nНагадаємо, раніше Вакарчук анонсував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ в День Києва.\r\nТакож в ЗМІ з'явилася інформація, що Святослав Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.\r\n