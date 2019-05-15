Луценко в квітні заробив 104,5 тис. гривень при окладі в 37 тисяч

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за квітень збереглася на рівні березневої і становила 104 520 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

При цьому оклад Луценко становив 37 тис. гривень.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Після утримання податків і зборів Луценко отримав 84 138 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, новообраний Президент Володимир Зеленський не вмовляв генерального прокурора Юрія Луценка піти у відставку під час зустрічі 11 травня в Києві.

Юрій Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку, а Володимир Зеленський хоче нового генпрокурора.

Тим часом Юрій Луценко не виключає свою участь в виборах до Верховної Ради в жовтні, але зазначив, що про вибори поки не думає, оскільки працює на посаді генерального прокурора.

Раніше відставки Луценка вимагали активісти на брифінгу за вбивства активістки Катерини Гандзюк. Але президент Петро Порошенко повернув Луценку його заяву про відставку.