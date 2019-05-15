Луценко в квітні заробив 104,5 тис. гривень при окладі в 37 тисяч

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за квітень збереглася на рівні березневої і становила 104 520 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\nПри цьому оклад Луценко становив 37 тис. гривень.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.\r\nПісля утримання податків і зборів Луценко отримав 84 138 гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, новообраний Президент Володимир Зеленський не вмовляв генерального прокурора Юрія Луценка піти у відставку під час зустрічі 11 травня в Києві.\r\nЮрій Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку, а Володимир Зеленський хоче нового генпрокурора.\r\nТим часом Юрій Луценко не виключає свою участь в виборах до Верховної Ради в жовтні, але зазначив, що про вибори поки не думає, оскільки працює на посаді генерального прокурора.\r\nРаніше відставки Луценка вимагали активісти на брифінгу за вбивства активістки Катерини Гандзюк. Але президент Петро Порошенко повернув Луценку його заяву про відставку.