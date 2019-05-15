ГПУ і НАБУ перешкоджають обранню керуючого "Межигір'я", - джерело

Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перешкоджають Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), в обранні керівника резиденції "Межигір'я" (Київська область).

Про це Українським Новинам повідомило джерело в АРМА.

З його слів, Генпрокуратура мала можливість передати все арештоване майно резиденції "Межигір'я" на зберігання ще в 2014-2015 роках, проте з невідомих причин цього не робила, і тільки в 2018 році це майно було передано в управління АРМА.

"З цього моменту АРМА відразу почало просити у прокурорів ГПУ всі документи (описи, інвентаризаційні відомості, фотографії, технічні плани і т.п.) щодо резиденції "Межигір'я", з метою якнайшвидшого вивчення цього питання, і почала конкурсний відбір керівника", - повідомив співрозмовник.

Однак пізніше Генпрокуратура направила лист про те, що постановою генерального прокурора досудове розслідування кримінального провадження щодо "Межигір'я" було доручено Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), у зв'язку з чим Генпрокуратура порадила звернутися в НАБУ або САП.

АРМА звернулося з відповідним листом до НАБУ і просило надати інформацію про майно резиденції "Межигір'я", але отримало відповідь, що справу передано до Генпрокуратури, і не отримало жодної інформації про майно резиденції.

"Тобто спостерігається чітке "перекидання м'яча" між ГПУ і НАБУ і перешкоди в отриманні АРМА інформації щодо майна резиденції "Межигір'я", - зазначило джерело.

Після цього АРМА отримало лист від САП про те, що зазначена справа перебуває в її провадженні.

"Незважаючи на цей "футбол" ГПУ і НАБУ, різними шляхами АРМА вдалося згенерувати власними силами якусь інформацію про майно резиденції "Межигір'я" і розпочати конкурсний відбір керуючого, який із різних причин багато разів переносився. Зараз триває вже 5-спроба конкурсного відбору керівника. Головна критика, яку отримує АРМА, і можливо головна причина низької явки якісних учасників конкурсного відбору полягає в тому, що АРМА не може чітко назвати майно, яким управляє, надати інформацію про його властивості й характеристики", - наголосив співрозмовник.

Він упевнений, що ця неможливість штучно створена діями Генпрокуратури і НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, за даними джерела, НАБУ вилучило документи КВЦ "Парковий" і "Межигір'я" в ході обшуку в АРМА.

Тим часом, за даними АРМУ, до конкурсу управителя "Межигір'я" немає активного інтересу бізнесу.