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15 травня 2019, середа, 17:11 23 Документ
Суспільство 2019-05-16T14:15:09+03:00
Українські Новини
В'ятрович та Інститут нацпам'яті відмовилися святкувати День Європи в Україні

В'ятрович та Інститут нацпам'яті відмовилися святкувати День Європи в Україні

Володимир В'ятрович. Фото: Українське фото
Володимир В'ятрович. Фото: Українське фото

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, як і представники інституту не мають наміру брати участь у заходах, присвячених святкуванню Дня Європи в Києві 17-19 травня.

Про це йдеться у відповіді Інституту нацпам'яті на запит Українських Новин.

"Український інститут національної пам'яті не бере участь в організації чи підтримці заходів, які відбуватимуться в Києві 17-19 травня 2019 року в рамках святкування Дня Європи. Керівництво інституту цього року не бере участь у заходах, які проходять в Києві в рамках святкування Дня Європи", - вказано у відповіді.

Також у відповіді зазначили, що "цього року Український інститут національної пам'яті не братиме участі у заходах з нагоди відзначення Дня Європи, оскільки ми задіяні у заходах з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій, які проходитимуть 19.05. 2019 у Биківні (Київ)".

Нагадаємо, 4 травня В'ятрович заявив, що через День пам'яті жертв політичних репресій 19 травня країна перебуватиме у траурі та тому інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського неможлива.

"Звучать пропозиції щодо проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала - це День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений Указом президента в 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ. Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій", - написав В'ятрович на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

19 травня Київ зустріне День Європи великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському цього дня приймати присягу через жалобу за жертвами репресій.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня В'ятрович назвав незаконною обіцянку мера Харкова Геннадія Кернеса про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь Георгія Жукова і погрожував йому кримінальною відповідальністю.

8 травня В'ятрович схвалив спільну фотографію Володимира Зеленського із ветераном Червоної армії Іваном Залужним та колишньою зв'язковою Української повстанської армії (УПА) Параскевою Зеленчук-Потяк.

Джерело : Українські новини
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