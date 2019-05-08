Вятрович одобрил фото Зеленского с любимым ветераном Порошенко

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович одобрил фото Владимира Зеленского с ветераном с Иваном Залужным, с которым ранее публиковал фото Петр Порошенко.\r\n"Приветствую правильный подход Владимира Зеленского к празднованию Дня памяти и примирения", - написал Вятрович.\r\n\r\nВ прошлом году Порошенко наградил ветерана Залужного орденом "За мужество" III степени. И обнародовал фото с ним в Twitter.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА.\r\nРанее Институт нацпамяти использовал фотографию ветерана Залужного без его разрешения.\r\nТакже сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения.