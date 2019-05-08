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08 мая 2019, среда, 21:20 171
Политика 2019-05-08T21:24:03+03:00
Українські Новини
Вятрович одобрил фото Зеленского с любимым ветераном Порошенко

Вятрович одобрил фото Зеленского с любимым ветераном Порошенко

Зеленский с ветеранами. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский с ветеранами. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович одобрил фото Владимира Зеленского с ветераном с Иваном Залужным, с которым ранее публиковал фото Петр Порошенко.

"Приветствую правильный подход Владимира Зеленского к празднованию Дня памяти и примирения", - написал Вятрович.

В прошлом году Порошенко наградил ветерана Залужного орденом "За мужество" III степени. И обнародовал фото с ним в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА.

Ранее Институт нацпамяти использовал фотографию ветерана Залужного без его разрешения.

Также сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения.

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