Вятрович одобрил фото Зеленского с любимым ветераном Порошенко

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович одобрил фото Владимира Зеленского с ветераном с Иваном Залужным, с которым ранее публиковал фото Петр Порошенко.

"Приветствую правильный подход Владимира Зеленского к празднованию Дня памяти и примирения", - написал Вятрович.

В прошлом году Порошенко наградил ветерана Залужного орденом "За мужество" III степени. И обнародовал фото с ним в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА.

Ранее Институт нацпамяти использовал фотографию ветерана Залужного без его разрешения.

Также сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения.