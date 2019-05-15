Дату інавгурації Зеленського Раді рекомендують вибрати з 7 законопроектів

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи рекомендує парламенту розглянути всі проекти постанов про призначення дати інавгурації Президента.\r\nВідповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські новини.\r\nПерший заступник голови комітету Павло Пинзеник (фракція "Народний фронт") зазначив, що всі 7 проектів постанов були внесені суб'єктами законодавчої ініціативи (депутатами) і відповідають регламенту Ради.\r\nТакож дати, зазначені у проектах, що відповідають 30-денного терміну від дати публікації результатів голосування.\r\nПинзеник наголошує, що проекти Сергія Капліна, Володимира Курінного (обидва - фракція "Блок Петра Порошенка") і Андрія Тетерука (фракція "Народний фронт") передбачають зміну плану роботи парламенту, що потребують додаткового голосування (№10270-6, №10270-3 і №10270-7 відповідно).\r\nВ. о. голови комітету додав, що 2 етапи інавгурації в документі Капліна не передбачені законом, але і не заборонені.\r\nУ разі відхилення всіх проектів постанов після проведення консультацій з новообраним Президентом Володимиром Зеленським призначить дату голова Ради Андрій Парубій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, парламент розгляне проекти постанови про інавгурації Президента (№10270 і альтернативні) 16 травня.\r\nТакож Зеленський назвав Парубія "дрібним брехдивим шахраєм".