Дату інавгурації Зеленського Раді рекомендують вибрати з 7 законопроектів

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи рекомендує парламенту розглянути всі проекти постанов про призначення дати інавгурації Президента.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські новини.

Перший заступник голови комітету Павло Пинзеник (фракція "Народний фронт") зазначив, що всі 7 проектів постанов були внесені суб'єктами законодавчої ініціативи (депутатами) і відповідають регламенту Ради.

Також дати, зазначені у проектах, що відповідають 30-денного терміну від дати публікації результатів голосування.

Пинзеник наголошує, що проекти Сергія Капліна, Володимира Курінного (обидва - фракція "Блок Петра Порошенка") і Андрія Тетерука (фракція "Народний фронт") передбачають зміну плану роботи парламенту, що потребують додаткового голосування (№10270-6, №10270-3 і №10270-7 відповідно).

В. о. голови комітету додав, що 2 етапи інавгурації в документі Капліна не передбачені законом, але і не заборонені.

У разі відхилення всіх проектів постанов після проведення консультацій з новообраним Президентом Володимиром Зеленським призначить дату голова Ради Андрій Парубій.

Як повідомляли Українські Новини, парламент розгляне проекти постанови про інавгурації Президента (№10270 і альтернативні) 16 травня.

Також Зеленський назвав Парубія "дрібним брехдивим шахраєм".