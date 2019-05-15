Завтра Ситник має намір передати ГПУ свідчення у справі про втручання у вибори США

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник не прийшов у середу в Генеральну прокуратуру для передачі своїх письмових свідчень у справі про втручання у вибори Президента США і має намір це зробити 16 травня.

Про це Українським Новинам повідомив представник Генпрокуратури.

За його словами, Ситник мав дати письмові свідчення в Генпрокуратуру в середу, 15 травня, але не зміг прийти, пославшись на міжнародну зустріч.

Візит Ситника перенесено на 16 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник відмовився від усного допиту в Генпрокуратурі і заявив про готовність давати свідчення письмово.

Раніше Ситник прийшов на допит в Генпрокуратуру у справі про перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори Президента США.