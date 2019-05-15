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15 травня 2019, середа, 15:13 23
Економіка 2019-05-15T23:30:05+03:00
Українські Новини
В Україні зареєстровано понад 300 тисяч безробітних

В Україні зареєстровано понад 300 тисяч безробітних

За даними Держстату, станом на 1 травня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 311,4 тис. безробітних.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість вакансій у квітні становила 90,8 тис. (3 людини претендують на 1 вакансію).

Як повідомляли Українські Новини, експерти прогнозують сезонне зниження рівня безробіття, яке пов'язане зі збільшенням пропозиції сезонної роботи, а також зростанням вільних вакансій через тривалу трудову міграцію".

У 2018 році порівняно з 2017 роком безробіття серед активного населення у віці 15-70 років знизився на 0,6 процентних пункту до 9,3%.

На 1 березня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 367 тис. безробітних.

На 1 лютого 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 364,3 тис. безробітних.

Тим часом допомога із безробіття зросла: Держслужба зайнятості відзвітувала про працевлаштування безробітних. З 1 січня збільшено мінімальний розмір допомоги із безробіття з 1 440 гривень до 1 630 гривень для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу і зарплати, і з 544 гривень до 610 гривень для осіб без урахування страхового стажу і зарплати.

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