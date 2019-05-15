У центрі Києва 19 травня пройдуть концерти дітей і зірок світової опери, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявляє, що концерт дитячо-юнацьких колективів та виступ зірок світової опери пройдуть у центрі Києва 19 травня.

Про це йдеться у відповіді Мзс на запит Українських Новин.

Наголошується, що урочисті заходи з нагоди Дня Європи пройдуть у центральній частині Києва з 15 по 19 травня.

Безпосередньо церемонія відкриття Дня Європи пройде в Києві на Михайлівській площі 18 травня.

19 травня передбачено проведення мистецького заходу "Зірки світової опери" на Софійській площі.

Також в цей день на Співочому полі відбудеться гала-концерт переможців Х міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості "Світ у твоїх долонях".

Як повідомляли Українські Новини, новообраний Президент Володимир Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня.

Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день приймати присягу за жалоби за жертвами репресій.