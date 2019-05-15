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15 травня 2019, середа, 12:50 77
Суспільство 2019-05-16T14:15:11+03:00
Українські Новини
Філарет стверджує, що без УПЦ КП томосу б не було і не вірить, що його можуть відібрати

Філарет стверджує, що без УПЦ КП томосу б не було і не вірить, що його можуть відібрати

Патріарх Філарет
Патріарх Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет не вірить у те, що Вселенський патріарх Варфоломій позбавить ПЦУ Томосу про автокефалію.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Можуть відібрати, якщо будуть підстави, а можуть і не відібрати. Я не вірю в те, що Вселенський патріарх відбере Томос", - сказав він.

З його слів, у зв'язку з останніми подіями навколо ПЦУ йому ніхто не дзвонив з боку Вселенського патріархату.

"Якби не було Київського Патріархату, ніякого Томосу не було б", - сказав Почесний патріарх ПЦУ Філарет на брифінгу.

З його слів, антиукраїнські сили вносять розкол в українську автокефальну церкву.

"Хочуть знищити церкву. Московський Патріархат бореться зі мною з 1992 року і не може перемогти, тепер він взявся за сили, з якими я будував Київський Патріархат", - зазначив Філарет.

Він зазначив, що церкви, які підтримали Томос для України, тепер відмовляються визнавати ПЦУ.

Він підкреслив, що якщо Українська православна церква відмовиться від Київського Патріархату, то в Україні буде тільки один патріархат - Московський і всюди в країні буде звучати ім'я тільки московського патріарха.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет припускає розкол в ПЦУ через свій статус Київського патріарха, а Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Раніше Мінкультури засекретив статут Православної церкви України.

Більше новин про: ПЦУ Митрополит Київський Епіфаній томос про автокефалію Патріарх Філарет

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