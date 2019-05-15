Адвокат Трампа просить Зеленського організувати розслідування змови українських чиновників і американського посольства для допомоги Клінтон на виборах

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані закликає обраного Президента України Володимира Зеленського розслідувати можливу змову українських чиновників, посольства США в Києві і представників Національного комітету Демократичної партії США для допомоги Хіларі Клінтон на виборах Президента США в 2016 році.

Про це Джуліані заявив в інтерв'ю кореспонденту телеканалу "Інтер" в США Дмитру Анопченку, яке журналіст розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Адвокат підтвердив, що збирався відвідати Україну для зустрічі із Зеленським, але відмовився від цього, оскільки, на його думку, радники Зеленського вороже налаштовані щодо Трампа.

"Одного з них викрито в тому, що незаконно сприяв і допомагав передвиборній кампанії опонентки президента Трампа Хілларі Клінтон. І ці люди - серед його ключових радників", - сказав Джуліані.

Він додав, що з боку Зеленського було би правильним організувати розслідування цього втручання.

"Було б до кінця правильним, якщо обраний Президент організує розслідування - і зробить це відкрито - з приводу, назвемо це так, змови, в якій брали участь певні українські чиновники і до якої були причетні американці, зокрема представники Національного комітету Демпартії США, Хілларі Клінтон і, на жаль, наше американське посольство в Україні. Вони дозволили корупційний обмін інформацією, яка шкодила кандидату Трампу і його кампанії", - зазначив Джуліані.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Трампа Джуліані, коментуючи свою відмову їхати в Україну, заявив, що "вийшов на групу людей, в яку входять вороги президента (Трампа, - ред.), в окремих випадках - США. Джуліані уточнив, що його прізвище "Лещенко, і він надав "чорну бухгалтерію" (Партії регіонів. - Ред.), яка виявилася фейком і ніколи не використовувалася" і зіграла на руку Хілларі Клінтон і призвела до відставки екс-керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Пізніше Лещенко зізнався, що адвокат Трампа Джуліані назвав його "ворогом президента США".