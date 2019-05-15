Суд призначив дату розгляду справи про вбивство Гандзюк

Херсонський міський суд почне розглядати справу про вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк 27 травня.

Про це йдеться в розпорядку справ на сайті суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що справа надійшла до суду 8 травня.

Розгляд призначено на 27 травня на 11:00.

Справа буде розглянута суддею Юлією Бочко.

Обвинуваченими є Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Сергій Торбін.

Всім їм пред'явлено звинувачення в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.

Також було знято підозру в причетності до вбивства активістки із помічника депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада вона померла в лікарні.