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15 травня 2019, середа, 11:09 39
Судова влада 2019-05-16T12:15:11+03:00
Українські Новини
Суд призначив дату розгляду справи про вбивство Гандзюк

Суд призначив дату розгляду справи про вбивство Гандзюк

Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Катерина Гандзюк

Херсонський міський суд почне розглядати справу про вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк 27 травня.

Про це йдеться в розпорядку справ на сайті суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що справа надійшла до суду 8 травня.

Розгляд призначено на 27 травня на 11:00.

Справа буде розглянута суддею Юлією Бочко.

Обвинуваченими є Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Сергій Торбін.

Всім їм пред'явлено звинувачення в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.

Також було знято підозру в причетності до вбивства активістки із помічника депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада вона померла в лікарні.

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