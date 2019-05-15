Суд призначив дату розгляду справи про вбивство Гандзюк

Херсонський міський суд почне розглядати справу про вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк 27 травня.\r\nПро це йдеться в розпорядку справ на сайті суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що справа надійшла до суду 8 травня.\r\nРозгляд призначено на 27 травня на 11:00.\r\nСправа буде розглянута суддею Юлією Бочко.\r\nОбвинуваченими є Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Сергій Торбін.\r\nВсім їм пред'явлено звинувачення в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.\r\nТакож було знято підозру в причетності до вбивства активістки із помічника депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського.\r\n31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада вона померла в лікарні.